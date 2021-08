Halo Infinite arriverà entro il 2021 ma 343 Industries aveva pensato a un altro rinvio

343 Industries, lo studio dietro Halo Infinite, ha rivelato che a un certo punto era stato considerato un altro rinvio per il gioco.

Mentre l'attuale finestra di lancio è fissata al periodo delle vacanze natalizie del 2021, lo studio ha affermato che non è sempre stato così e che quest'anno si era parlato di spingere più avanti l'uscita di Infinite.

343 Industries ha rivelato la notizia in un nuovo video di aggiornamento sullo sviluppo del gioco. Forse la cosa più notevole che questo video ha rivelato è che Halo Infinite non conterrà né la campagna cooperativa né Forge al momento del lancio, entrambe caratteristiche che sono apparse nei precedenti titoli di Halo. Invece di rinviare il gioco nel suo insieme, 343 ha affermato di aver scelto di rimandare questi aspetti specifici alle stagioni successive per mantenere la finestra di uscita "Holiday 2021".

"Voglio dire, abbiamo parlato di rinviare il gioco. Ma il punto in cui siamo arrivati ​​è che Halo Infinite è un gioco live. Diciamo che il lancio è solo l'inizio di questo viaggio, ma per avere un inizio, devi scegliere un momento e iniziare davvero", ha detto Joseph Staten parlando di questi rinvii e dei motivi per cui 343 ha scelto di non ritardare nuovamente Halo Infinite. "Alla fine, abbiamo deciso che stavamo lavorando a questo gioco da molto tempo. I nostri fan aspettano questo gioco da molto tempo. Con la campagna in singolo e la nostra prima stagione di multiplayer free-to-play in buona forma per le vacanze, non volevamo più rinviare. Cominciamo e da qui continueremo ad evolverci".

Come accennato, Halo Infinite non ha ancora una data di uscita, ma potremmo saperne di più questa settimana, quando Xbox terrà un nuovo live stream in prossimità della Gamescom 2021.

Fonte: Comicbook.