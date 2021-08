Xbox alla Gamescom 2021? 'Nessun nuovo annuncio o grande reveal. Abbassate le aspettative'

Domani 24 agosto sarà il giorno dell'Xbox Stream, evento dedicato al mondo Microsoft, in cui saranno presenti molte novità sui titoli in uscita quest'anno. Nelle ultime occasioni si è cercato di non alimentare eccessivo hype, capace di rovinare gran parte dei reveal e, per non correre questi rischi, si è posto rimedio semplicemente comunicando prima cosa sarà presente in conferenza. Facile no!?

Anche per domani, la situazione non cambia, con Aaron Greenberg che mette il punto sulla comunicazione di semplici update su quanto già presentato. Dunque, niente "world premiere", niente sorprese. Nello show di novanta minuti, vedremo sicuramente Forza Horizon 5 (che avrà anche una sua live dedicata) e qualcosa sul multiplayer di Halo Infinite.

Hope you can join us tomorrow for our @gamescom 2021 @Xbox stream. Running about 90 min & focused on game updates coming this year. So to set expectations, no new reveals or major surprises, but fun stream with our amazing hosts @vicious696 @kateyeager ! https://t.co/48bdxGMzUQ — Aaron ?Day One On Game Pass? Greenberg ??????U (@aarongreenberg) August 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come al solito l'evento sarà visibile in streaming in diretta a partire dalle 19:00 (ora italiana) sui canali Xbox ufficiali, inclusi Twitch, YouTube, Facebook e Twitter a 1080p, 60 fps. È chiaro però che per aver miglior visione di trailer e gameplay, subito dopo i reveal saranno disponibili sul canale YouTube Xbox, i video a 4K/60fps. Vedremo dunque di saperne di più su alcuni dei titoli più attesi dell'anno.