PS5 ha un nuovo modello con alcune modifiche avvistato in Australia

Stando a quanto riportato da Press-Start, PS5 Digital Edition dovrebbe ricevere un leggero aggiornamento diventando 300 grammi più leggera e includere una nuova vite per il supporto di base che può essere regolata senza l'uso di un cacciavite.

Stranamente, questo aggiornamento non è mai stato riferito a PS5 standard, ma sembra che anche questa sia stata aggiornata in modo simile. Press-Start può confermare che tutto lo stock PS5 australiano che è sbarcato nel paese la scorsa settimana contiene un nuovo numero di modello (CFI-1102A).

Un acquirente ha confermato che questo nuovo modello include in effetti la nuova vite che può essere regolata a mano (e non richiede un cacciavite) e anche se non possiamo confermare in questo momento, si presume che la console sia leggermente più leggera del modello PS5 originale.

Sony non ha ancora confermato le esatte modifiche di questo nuovo numero di modello e, per quanto ne sappiamo, questi sono i primi nuovi modelli in arrivo.

Sarà interessante scoprire cosa c'è di diverso all'interno di queste PS5 e cosa le rende più leggere.

Fonte: Press-Start.