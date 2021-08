Resident Evil 4 Remake potrebbe essere annunciato alla Gamescom

L'account Twitter ufficiale di Resident Evil sembra aver suggerito il remake di Resident Evil 4.

Con la Gamescom dietro l'angolo, che inizierà il 24 agosto, è del tutto possibile che Capcom stia pianificando di rivelare il remake di RE4 all'evento.

È stato quasi confermato che il prossimo remake di Resident Evil - dopo il successo di Resident Evil 3 dello scorso anno - potrebbe essere Resident Evil 4 piuttosto che Code Veronica, con il gioco secondo quanto riferito in attesa di un lancio nel 2022. Il director originale Shinji Mikami avrebbe approvato il progetto, nonostante non sia stato in grado di contribuire a causa del suo lavoro su Ghostwire: Tokyo.

Il tweet dall'account ufficiale di Resident Evil può essere visto più in basso e afferma semplicemente "4, itchy, tasty", un riferimento a Resident Evil 1.

Tuttavia, l'account generalmente si concentra sulle notizie di Resident Evil come le prossime patch per Village. Ma, avere "4" nel tweet, insieme alla Gamescom che inizierà tra poco, suggerisce fortemente il remake di Resident Evil 4.

4

Itchy.

Tasty. — Resident Evil (@RE_Games) August 22, 2021

Il franchise di Resident Evil rimane incredibilmente popolare, con Resident Evil Village che è uno dei giochi di maggior successo del 2021, abbastanza da far sì che Capcom inizi a lavorare sulle espansioni DLC. Resident Evil 4, però, rimane probabilmente tra i preferiti della serie, un gioco che ha ringiovanito il franchise, quindi un remake non sarebbe da escludere.

Fonte: PCGamesN.