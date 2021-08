Riders Republic ha un nuovo trailer tra stile e personalizzazioni

Ubisoft ci ha sempre abituati all'inserire feature particolari nei suoi titoli, quasi per tastare il terreno e valutare se da questa si possa trarre qualcosa di buono. Ad esempio, le battaglie navali di Assassin's Creed ci hanno portato a Skull & Bones (circa) e The Crew 2 sembra aver dato l'idea a Ubisoft Annecy di sviluppare Riders Republic, l'adrenalinico omaggio a tutti gli sport estremi. Questo team ci ha già regalato il buon Steep, ma qui l'asticella sembra andar oltre, e di molto.

Il nuovo trailer ci porta verso le personalizzazioni e verso tutte quelle feature presenti nel titolo, attraverso cinque sport diversi come ciclismo, sci, snowboard, volo con tuta alare e rocket wing. Anche la modalità multiplayer avrà un peso ed è qui che la customizzazione avrà un ruolo fondamentale: le gare di massa ad esempio coinvolgono tutte le discipline con la partecipazione di più di 50 giocatori su PC e console di nuova generazione, un po' come Battlefield ma più colorato. Riders Republic uscirà su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (tramite Epic Games Store, Ubisoft Store e Uplay), Stadia e Amazon Luna il 28 ottobre.