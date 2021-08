SIFU alla Gamescom Opening Night Live: 'novità entusiasmanti' e data di uscita?

Da quando è stato annunciato all'inizio di quest'anno, il gioco d'azione di arti marziali SIFU ha suscitato molta curiosità da parte di giocatori. Di conseguenza, i fan si sono aggrappati a tutte le nuove informazioni fornite loro e fortunatamente sembra che ci siano altre novità all'orizzonte poiché è stato confermato che farà la sua comparsa durante la Gamescom Opening Night Live di mercoledì.

Secondo l' account Twitter ufficiale di SIFU, il titolo esclusivo PlayStation 4 e PlayStation 5 apparirà ad un certo punto durante l'Opening Night Live con "notizie entusiasmanti". L'account menziona anche che Sloclap, lo studio dietro il gioco, il quale ha ancora alcune cose da mostrare "prima che l'estate finisca".

SIFU è comparso in diversi eventi dopo il suo reveal all'inizio del 2021, quindi ha senso che venga mostrato anche alla Gamescom. Al momento tuttavia non è chiaro se ci saranno ulteriori informazioni sul gameplay o se a questo punto sapremo finalmente anche la sua data di uscita. Non ci resta quindi che attendere questi pochi giorni e vedere quali sono queste novità.

Ouch... a bit rusty after the break.

And we've still got a few things to show before summer is over.

Tune in this Wednesday on #OpeningNightLive for some exciting news about #SifuGame pic.twitter.com/5N2PcNBK0r — SifuGame (@SifuGame) August 21, 2021

Noi di Eurogamer seguiremo tutte le dirette, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli dei vari giochi che verranno mostrati, SIFU compreso.