The Last of Us Parte II 'dentro' Cyberpunk 2077? Ecco una Ellie futuristica

The Last of Us sviluppata da Naughty Dog è diventata una delle serie più amate dai giocatori, sia per la sua narrazione che per la sua ambientazione che ci catapulta in un mondo post-apocalittico. Per non parlare dei personaggi, tutti ben caratterizzati da cui è difficile separarsi.

Un fan per l'occasione ha deciso di omaggiare la protagonista di The Last of Us Parte II, ovvero Ellie, trasferendola dalla landa desolata piena di mostri mutanti e reinventandola nell'ambientazione distopica di Cyberpunk 2077. Il reddditor Gopnik_From_Angarsk ha pubblicato un'opera d'arte dell'artista Redhero6, che combina i due mondi di Cyberpunk 2077 e The Last of Us con un'incredibile rappresentazione di Ellie.

L'artista la veste con abiti cyberpunk, con un crop top bianco, pantaloni jogger neri con bretelle e un paio di scarpe che potrebbero essere direttamente comprate dalle strade di Cyberpunk 2077. Il dettaglio dell'immagine è davvero eccezionale, con Ellie ed il suo sguardo corrucciato ed il suo tatuaggio sull'avambraccio, unico ricordo del suo mondo passato.

Recentemente un'altra immagine legata a The Last of Us ci ha fatto vedere Joel senza barba. Se non l'avete vista allora cliccate qui.

Fonte: GamesRadar