Twitch è protesta contro la piaga 'raid di odio': gli streamer organizzano #ADayOffTwitch

I creatori di contenuti su Twitch stanno pianificando uno sciopero di un giorno per costringere il servizio di streaming a supportare meglio gli streamer emarginati che vengono "doxati" o attaccati mentre lavorano.

Usando l'hashtag #ADayOffTwitch, i manifestanti sperano che, non accedere e non creare contenuti, costringerà Twitch ad ascoltare e supportare meglio i creatori che soffrono regolarmente da "raid di odio" e attacchi organizzati.

L'idea viene da Rek It Raven, LuciaEverBlack e Shineypen (via PC Gamer) e insieme stanno cercando di convincere altri streamer e spettatori di Twitch a fare lo stesso.

We are continuing the fight.



Shout out to @LuciaEverblack and @ShineyPen for helping me with this!#ADayOffTwitch

September 1st, don't go live. pic.twitter.com/dU1ycC9YtM — ??? ??, ?????! ?? (@RekItRaven) August 20, 2021

"Abbiamo assistito a molte conversazioni su botting, raid di odio e altre forme di molestie nei confronti di creatori emarginati", ha recentemente affermato la società in un thread su Twitter. "Ci state chiedendo di fare meglio e sappiamo che dobbiamo fare di più per affrontare questi problemi. Ciò include un dialogo aperto e continuo sulla sicurezza dei creatori". La piattaforma ha anche ammesso che c'era una "vulnerabilità nei nostri filtri proattivi" e ha promesso "aggiornamenti per affrontare i problemi".

