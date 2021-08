Vertigo, il gioco ispirato ad Alfred Hitchcock è stato rinviato al 2022 su console ma c'è un nuovo trailer

Vertigo è senza dubbio uno dei film più iconici del cinema. Il thriller noir poliziesco di Alfred Hitchcock si è affermato come uno dei prodotti più influenti del XX secolo e continua a ispirare migliaia e migliaia di artisti fino ad oggi. Ora lo studio Microids punta a portare Vertigo sotto forma di videogioco, insieme allo sviluppatore Pendulo Studios.

Pochi mesi fa Vertigo è stato annunciato al mondo come l'adattamento ufficiale del film di Hitchcock. Oggi quest'opera è stata nuovamente mostrata attraverso un primo story trailer, che passa in rassegna alcuni dei punti chiave di questo iconico gioco.

"Ed Miller, di professione scrittore, esce indenne da un incidente che lo vede precipitare nel canyon di Brody, in California. Tra i resti dell'auto non si trova traccia di nessun'altra persona, sebbene Ed affermi che stesse viaggiando con moglie e figlia al seguito. Rimasto traumatizzato dall'evento, lo scrittore inizia a soffrire di forti crisi di vertigini. Ed entra così in terapia per curarsi, tentando al tempo stesso di scoprire quello che è realmente accaduto nel tragico giorno dell'incidente" si legge nella descrizione.

Il titolo arriverà sì su PC quest'anno, con una data non ancora ufficializzata, ma per quanto riguarda le versioni su console il gioco è stato posticipato al 2022. Anche qui non c'è ancora una data di uscita precisa.

