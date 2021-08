Xbox One e il ritorno dell''Anello Rosso della Morte' come 'Black Screen Of Death'

L'"anello rosso della morte" è stata una piaga per Xbox 360. Migliaia di console andate perse come lacrime nella pioggia, al colorarsi di rosso del led di accensione. Se n'è parlato tanto all'epoca, passando da leggenda metropolitana a fatto molto concreto nel giro di poco tempo. Microsoft risolse il problema, ma troppo tardi: circa un miliardo di dollari andò perso, proprio come quelle console.

Tutto sembrava risolto, fino a quando lo questo spettro non si è fatto di nuovo vivo su Xbox One. Lo "schermo nero della morte" è la nuova maledizione delle console Microsoft, e nulla sembra funzionare per risolvere il problema: dal mitologico "spegnere e riaccendere" all'impavido reset, staccando la corrente, sembra non aver effetto.

Sembra che le sue vittime preferite, siano le console facenti parte del programma Insider, un sistema che permette ad alcuni utenti di avere update e feature tecniche rispetto alla massa dei giocatori. Le soluzioni per ora sono molto drastiche, come ripristinare il tutto alle impostazioni di fabbrica ma è chiaro come Microsoft ricorrerà ai ripari nei prossimi mesi.