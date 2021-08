Bright Memory: Infinite ha un nuovo trailer della versione PC incentrato sul ray tracing Nvidia

Bright Memory Infinite è un gioco d'azione in prima persona che è arrivato in accesso anticipato su PC. Lo studio fondato da Zeng Xiancheng ha sviluppato Bright Memory: Episode 1, che si è rivelato essere un buon prodotto. Il successo commerciale dell'episodio ha fatto sì che gli sviluppatori abbiano deciso di ampliare in modo significativo l'offerta con una storia più ampia ed un gameplay più potente.

Sul fronte del gampelay ora Nvidia ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il ray tracing su PC del gioco. Il video, che potete vedere in calce a questo articolo, mostra un gran numero di scene diverse sia senza che con ray tracing, con un salto di qualità che colpisce.

La parte finale del trailer è incentrata sul gioco in movimento, dove possiamo vedere una sparatoria frenetica che caratterizza il gioco. L'azione di Bright Memory Infinite porterà i giocatori al 2036, e più precisamente nel momento in cui le persone inizieranno a notare un misterioso fenomeno nel cielo. La Super Nature Research Organization è stata delegata per indagare sulla questione e solo loro possono salvare il pianeta.

Bright Memory: Infinite arriverà nel 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, ma non abbiamo ancora una data specifica di uscita.