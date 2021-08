Destiny 2: La Regina dei Sussurri ha una data di uscita, un trailer ed un primo video gameplay

Bungie sta tenendo in questi minuti la sua diretta dedicata sia alla prossima stagione disponibile da oggi che sull'espansione La Regina dei Sussurri. A tal proposito è stato presentato un primo trailer e un video gameplay dell'espansione tanto attesa dai fan.

Le novità non finiscono qui perché ci sono anche altri dettagli riguardanti l'espansione: innanzitutto ci sarà un nuovo archetipo di armi chiamato "Glaive". Non solo, ma la prossima espansione introdurrà anche il crafting. Non mancheranno inoltre armi esotiche, e nuove armature per tutti i fan del gioco.

In ultimo, la data: La Regina dei Sussurri sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 22 febbraio 2022. Potete già preordinare il gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer e al video gameplay.

Rimanete sintonizzati con noi: l'evento di Bungie prosegue e tanti dettagli stanno per arrivare.