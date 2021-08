Destiny 2 e la Stagione dei Perduti nel dettaglio in un nuovo trailer

In questi minuti Bungie ha tenuto la sua diretta riguardo la prossima espansione di Destiny 2, La Regina Dei Sussurri e non solo. Il team ha parlato anche della Stagione dei Perduti, i nuovi contenuti che saranno disponibili a partire da questa sera.

Nella nuova stagione avremo a che fare con il ritorno di Mara Sov e non solo: ci sarà una nuova impresa esotica, una nuova esotica del pass stagionale, viene implementato anche il cross-play e un nuovo sistema di anti-cheating. Nella descrizione del video pubblicato su YouTube si legge: "Mara Sov, Regina degli Insonni. Dire che in sua assenza è successo di tutto sarebbe poco. Suo fratello, visto per l'ultima volta in uno stato di riposo eterno, ora cammina tra i guardiani e ha un nuovo nome. Le forze di Xivu Arath si radunano all'ombra della flotta nera e Savathûn è risultata essere l'artefice della Notte Infinita. E così, ora che la tanto desiderata luce del giorno è tornata, Mara Sov raggiunge la Città Sognante e si mette in contatto con la Megera Regina".

Il team ha anche condiviso qualche dettaglio in più riguardo l'espansione La Regina Dei Sussurri, che arriverà il prossimo anno ed esattamente il 22 febbraio. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del video.

La nuova Stagione avrà luogo oggi 24 agosto e durerà fino alla prossima espansione, ovvero il 22 febbraio.