Destiny 2 accoglie oggi l'update 3.3.0 che introduce la nuova stagione, ecco i dettagli

Oggi è il grande giorno per i fan di Destiny 2: alle 18 Bungie terrà una diretta dove mostrerà non solo la prossima stagione del gioco (che inizia proprio oggi), ma condividerà dettagli anche per quanto riguarda la prossima espansione, "La Regina dei Sussurri", precedentemente programmata per questo settembre ma in seguito posticipata al prossimo anno.

Ora, un nuovo post sul sito ufficiale avverte che i server andranno offline per un periodo di tempo programmato, in modo da consentire agli sviluppatori di caricare appunto la nuova stagione con l'update 3.3.0.

Tutto avrà inizio alle 17:00 con la manutenzione di Destiny 2: in questo momento sia il gioco che i dispositivi di terze parti come l'app non saranno disponibili. Alle 17:45 i server verranno messi offline e i giocatori verranno rimossi dalle attività e non potranno accedere nuovamente a Destiny 2 fino alle 19:00. Sempre intorno alle 19:00 i server verranno riportati online, ma i giocatori potrebbero aspettarsi code e problemi di connettività. Salvo imprevisti gravi quindi, alle 21:00 di stasera la manutenzione dovrebbe concludersi e tutti i giocatori saranno in grado di accedere ai nuovi contenuti e alla nuova stagione di Destiny 2.

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta alle 18:00 di Destiny 2, perciò rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: Bungie