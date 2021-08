Die After Sunset è il 'cugino roguelike' di Fortnite e lo potete provare gratis

Fortnite, come ormai saprete, può essere molte cose, da un popolare battle royale a un luogo per concerti, ma di certo non è un roguelike. E, se lo fosse, probabilmente assomiglierebbe a Die After Sunset.

Die After Sunset vi sfida a risolvere il mistero e a sopravvivere all'invasione di questi piccoli cattivi chiamati Murkors che hanno la brutta abitudine di diventare più spaventosi in condizioni di scarsa illuminazione. Potete provare Die After Sunset durante una settimana di playtest gratuita che si sta svolgendo proprio ora.

"Anche se adorabili e goffi alla luce, i Murkor si trasformano in potenti bestie quando sono nell'ombra", spiegano gli sviluppatori Playstark. "Mentre il sole tramonta in ogni livello, scegli come combattere il nemico e usa la luce a tuo vantaggio per tenere sotto controllo questi fastidiosi Murkor!"

Oltre a sparare a questi piccoli personaggi, dovrete dare la caccia al loot e affrontare le missioni prima che arrivi il tramonto. Tra una run e l'altra sbloccherete nuovi oggetti, abilità e personaggi giocabili.

Playstark sta attualmente eseguendo un playtest per il primo livello del gioco, tra i cinque o sei eventuali livelli pianificati, che potete giocare su Steam fino al 30 agosto.

Die After Sunset si sta avvicinando a un lancio in accesso anticipato, per il quale il team ha tracciato una road map iniziale. Durante l'accesso anticipato, Playstark aggiungerà nuovi personaggi, missioni, boss e, infine, il multiplayer cooperativo. Il titolo dovrebbe rimanere in accesso anticipato per circa nove-dodici mesi.

Fonte: Rockpapershotgun.