Dr. Disrespect vs Twitch! Lo streamer sa il motivo del ban e farà causa alla piattaforma

Dr Disrespect ha rivelato in streaming che conosce il motivo del suo ban permanente da Twitch e per questo sta facendo causa alla piattaforma.

Durante una trasmissione su YouTube il 23 agosto, Doc ha confrontato la sua attuale piattaforma di streaming con Twitch. Dopo un po', è emerso l'argomento del suo famigerato e misterioso ban dal sito e lo streamer ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla situazione.

Dopo aver definito il ban "montagne russe di emozioni", Doc ha rivelato di conoscere da mesi il motivo dietro le azioni di Twitch.

"C'è un motivo per cui non ne parlo, non posso parlare di questo genere di cose", ha detto Doc, prima di dover disattivare l'audio del compagno di squadra ZLaner. "Molte persone chiedono 'Conosci il motivo?' Sì, ora lo conosco. Lo so da mesi ormai".

Oltre a sapere perché è stato bannato, a quanto pare è anche in procinto di intraprendere un'azione legale contro Twitch, ma non è entrato nei dettagli, a parte il fatto che li sta "citando in giudizio".

"C'è un motivo per cui gli stiamo facendo causa, ok?" Ha aggiunto.

? @DrDisrespect says he knows the reason for his Twitch ban and is planning to sue Twitch over it pic.twitter.com/fU8v6YqPKV — Dexerto (@Dexerto) August 23, 2021

Lo streamer non ha detto esattamente perché sta facendo causa a Twitch durante lo streaming. Tuttavia, ha parlato delle sfide che lui e il suo marchio hanno dovuto affrontare da quando tutto è iniziato.

Infine, Dr Disrespect ha anche notato che il suo precedente contratto con il "Purple Snake", come lui chiama Twitch, sarebbe scaduto a settembre di quest'anno. Vi riporteremo tutti gli aggiornamenti appena sarà possibile.

Fonte: Dexerto.