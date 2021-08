EA condivide 5 brevetti per giochi più accessibili a persone con disabilità

Electronic Arts ha annunciato che condividerà cinque brevetti per la sua tecnologia precedentemente protetta, rendendoli disponibili gratuitamente a tutti gli sviluppatori e publisher.

L'iniziativa, denominata Accessibility First Patent Pledge, coinvolge cinque soluzioni che gli sviluppatori dell'azienda hanno inventato per rendere i suoi giochi più accessibili a persone con disabilità o problemi medici, inclusi chiunque abbia vari problemi di vista, udito, linguaggio o cognitivi.

I brevetti condivisi includono Sistemi di comunicazione, che include il sistema Ping ampiamente elogiato di Apex Legends, Sistemi e metodi per l'elaborazione automatizzata delle immagini per immagini con luminosità simili, che aiutano a risolvere le carenze nella visione dei colori, un Sistema di rilevamento e rendering del rapporto di contrasto, che copre un sistema che rileva e aggiorna automaticamente le razioni di contrasto, ancora una volta, aiutando con la visibilità. La Generazione audio personalizzata in tempo reale basata sulla risposta fisiologica dell'utente, che copre la tecnologia che riproduce musica personalizzata in base ai problemi di udito dell'utente. Sebbene brevettato, questo sistema non è stato ancora sviluppato da EA.

La società ha affermato che ulteriori brevetti potrebbero essere aggiunti in un secondo momento.

Ha anche reso disponibile il codice sorgente per una soluzione tecnica separata che affronta i problemi di daltonismo, luminosità e contrasto nei contenuti digitali su GitHub.

Chris Bruzzo di EA ha dichiarato a GamesIndustry.biz che il vantaggio dei brevetti è che altri sviluppatori saranno in grado di accedere a "molti dettagli su come funziona la tecnologia, perché funziona in quel modo, cosa significa incorporarla in modo che funzioni efficacemente nei giochi."

Spera anche che questo "creerà un collettivo" tra gli sviluppatori, esortando altri studi a condividere le proprie tecnologie in modo simile.

"Vogliamo incoraggiare questo", ha detto. "Contribuiamo e concediamo in licenza queste innovazioni per il bene più grande dei giocatori di tutto il mondo".

Mentre usa la parola "licenza", è fondamentale sottolineare che questi brevetti sono disponibili gratuitamente. Non ci sono costi di licenza per usarli in altri giochi, né devono essere pagate royalties ad EA.

Il publisher ha persino promesso di non intentare causa contro chiunque faccia uso di questi brevetti.

È una mossa rara, ma che Bruzzo ritiene importante per far progredire la tecnologia utilizzata per rendere i videogiochi più accessibili a tutti i giocatori.

L'accessibilità è diventata una discussione sempre più importante negli ultimi anni. Dagli sforzi di studi come Naughty Dog, lo sviluppatore di Uncharted e The Last of Us o lo studio di Marvel's Spider-Man, Insomniac, all'Xbox Adaptive Controller lanciato da Microsoft, le grandi aziende stanno trovando nuovi modi per abbattere le barriere per i giocatori di tutto il mondo.

Vale anche la pena ricordare che, due anni fa, le deroghe specifiche per i giochi nel 21st Century Communications and Video Accessibility Act sono scadute, il che significa che tutti i videogiochi disponibili negli Stati Uniti devono soddisfare le linee guida sull'accessibilità.

Bruzzo indica il sistema di ping di Apex Legends come un primo esempio. Il gioco assegna testi contestuali e comandi audio a una ruota a cui si accede tramite il D-pad, che consente ai giocatori di trasmettere informazioni di gioco senza la necessità di comunicazioni verbali.

"Ciò rende le cose accessibili ed entusiasmanti per tutti, comprese le persone che avrebbero difficoltà a comunicare con gli altri", afferma Bruzzo. "Ma ciò che fa è anche rimuovere molta tossicità. Improvvisamente puoi comunicare, puoi avere un'esperienza comune... priva di sessismo o incitamento all'odio. Non c'è, perché il sistema Ping è davvero progettato per incoraggiare la collaborazione e migliorare il gioco".

"Ecco perché abbiamo creato Positive Play... Stiamo cercando di rendere i giochi più accessibili perché onestamente in questo momento le donne in generale non si sentono particolarmente benvenute nei giochi multiplayer. Soprattutto se il loro genere viene rivelato in qualche modo o un altro. Non si sentono molto le benvenute."

Fonte: Gamesindustry.biz.