Fallout: un fan ha una collezione davvero incredibile

Come per molte serie immensamente popolari, Fallout ha attirato la sua quota di collezionisti. Un fan in particolare ha creato una vasta collezione di cimeli di Fallout che riempie un'intera stanza.

Fallout è una serie che abbraccia diversi generi, con alcune delle sue voci più importanti come giochi di ruolo ibridi e sparatutto in prima persona. È attivo dal 1997, ma da quando Bethesda ha iniziato a pubblicare la serie nel 2004, il merchandising ha preso il sopravvento, con centinaia di giocattoli, figurine e altri oggetti da collezione su licenza resi disponibili nel corso degli anni.

Fallout potrebbe essere ben noto per i suoi numerosi oggetti da collezione in-game, ma alcuni preferiscono oggetti reali. L'utente di TikTok giustamente chiamato The Fallout Collector ha recentemente pubblicato un video che mostra un'intera stanza rivestita di cimeli di Fallout, esposti in teche di vetro e sugli scaffali. Tutto nella stanza sembra avere qualche connessione con Fallout, da una piccola lampada a forma di fungo atomico a un intero scaffale vetrina dedicato alle figurine di Vault Boy.

Fallout è una serie ideale per una collezione poiché c'è così tanto merchandise sempre disponibile. Costruire una collezione completa può essere quasi impossibile, ma il perseguimento di un obiettivo così alto è una motivazione relativamente comune per i collezionisti di tutti i franchise.

Fonte: Sirius Gaming