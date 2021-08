Forza Horizon 5 è una gioia per gli occhi nel nuovo video gameplay

Il 9 novembre Forza Horizon 5 farà il suo debutto sull'ecosistema Microsoft, compreso XCloud. All'Xbox Showcase è stato rilasciato un nuovo trailer, che alla fine si è rivelato essere l'intro del nuovo racing game. Ambientato in Messico, Forza Horizon 5 sembra un capolavoro di tecnica, sfruttando le peculiarità di Series X e PC. L'intro ci vede alla guida di alcuni spettacolari modelli, in una serie di mini eventi frenetici e altamente adrenalinici.

Oltre a questo, è stata rivelata anche la copertina del titolo, con in primo piano la Mercedes-AMG One, vettura ancora in fase di test ma guidabile all'interno del gioco. Con la particolarità di essere motorizzata dalla power unit che spinge la vettura di Hamilton in Formula 1, la One è alla sua prima apparizione in un videogame. L'altra vettura è la Ford Bronco, che segna il ritorno di un brand storico per il mercato americano.