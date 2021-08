I Am Fish, il folle progetto dei creatori di I Am Bread e Surgeon Simulator ha una data di uscita

Mentre la Gamescom 2021 sta per iniziare, Curve Digital e Bossa Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro prossimo titolo I Am Fish. L'avventura basata sulla fisica dei creatori di Surgeon Simulator e I Am Bread uscirà ufficialmente il 16 settembre 2021 per PC, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, con un'ulteriore sorpresa: I Am Fish verrà lanciato su Xbox Game Pass al day one sia per console che per PC.

I Am Fish racconta la storia di quattro amici pesci che sono stati crudelmente separati dalla casa del loro negozio di animali. Ciascuno dei quattro pesci ha bisogno di attraversare un'ampia varietà di ambienti e ostacoli per ricongiungersi con la famiglia squamosa nell'oceano, e i metodi che useranno per farlo non saranno esattamente tradizionali.

Le abilità speciali di ogni pesce vi aiuteranno a navigare nel mondo seminando caos durante il vostro viaggio. Tutto ha inizio attraverso una boccia per pesci: il vostro percorso sarà pieno di ostacoli e dovrete fare in modo di non rompere la boccia di vetro in modo da arrivare a porti sicuri come stagni o pozzanghere.

Se il gioco vi attira potete anche metterlo nella lista dei desideri su Steam o aspettare di averlo su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamespot