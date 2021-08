Into the Pit è un cupo retro-FPS roguelite in arrivo su Xbox Game Pass al day one

Ovviamente Xbox non poteva non porre particolare enfasi sul suo Xbox Game Pass e per l'occasione la divisione gaming di Microsoft ha deciso di mostrare anche un gioco completamente nuovo dallo stampo evidentemente indie e retro.

Into the Pit è un cupo retro-FPS roguelite tra portali demoniaci, villaggi maledetti e oscure magie. Un gioco che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa e che possiamo scoprire in questo trailer gameplay:

Into the Pit sarà disponibile su PC e console Xbox il 19 ottobre e sarà al day one su Game Pass.