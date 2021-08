Magic: The Gathering mostra i crossover con Il Signore degli Anelli, Street Fighter, Fortnite e Warhammer 40K

Durante il Magic Showcase 2021, sono state rilasciate diverse novità per Magic: The Gathering. Il pezzo forte è sicuramente il crossover con Signore degli Anelli (Tales of Middle-earth) in arrivo nel 2023 e rilasciato in forma fisica e digitale. Questo pack sarà disponibile sia in Magic: The Gathering Online che in Magic: The Gathering Arena, con carte dedicate ad esempio a Gandalf, Gollum, Frodo e Aragorn.

Oltre a questo, verranno rilasciati altri set, dedicati a franchise come Warhammer 40.000 rilasciato sotto forma di mazzi Commander con nuove carte, nuove illustrazioni e ristampe nel 2022, a Street Fighter e Fortnite, sempre disponibili il prossimo anno.