Marvel's Avengers, l'espansione Black Panther - Guerra per il Wakanda è ora disponibile

Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha recentemente annunciato che l'espansione Black Panther - Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers è disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base. Oltre ad aggiungere Black Panther, il nono supereroe giocabile del gioco, l'espansione Guerra per il Wakanda introduce anche due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, nuovi nemici, l'avamposto Birnin Zana, nuove missioni Zona di atterraggio e settore pericoloso a giocatore singolo o multigiocatore, e altro ancora, introducendo il maggior numero di nuovi contenuti di Marvel's Avengers dalla pubblicazione del gioco.

"L'espansione Guerra per Wakanda è l'aggiornamento più grande e ricco mai realizzato per Marvel's Avengers", ha dichiarato Scot Amos, Co-Director di Crystal Dynamics. "Siamo orgogliosi di offrire gratuitamente così tanti contenuti a chiunque possieda il gioco. Grazie alle nuove funzionalità e ai miglioramenti successivi alla pubblicazione, questo è davvero il momento ideale per giocare Marvel's Avengers".

L'espansione Guerra per il Wakanda aggiunge nuovi contenuti a un gioco che ne è già ricco, continuando la storia iniziata con la pubblicazione della campagna "Riunione" e ripresa con i contenuti in corso dell'Iniziativa Avengers. Marvel's Avengers offre varie campagne, nove eroi giocabili e infinita azione multigiocatore cooperativa fino a quattro giocatori.

Square Enix ha annunciato che è anche disponibile una nuova versione del gioco esclusivamente digitale. L'Edizione Endgame di Marvel's Avengers garantisce l'accesso immediato a tutti i contenuti gratuiti pubblicati in precedenza per Marvel's Avengers, oltre a otto costumi bonus, alcuni dei quali ispirati ad Avengers: Endgame di Marvel Studios, a un prezzo consigliato di 69,99€.