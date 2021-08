PlatinumGames annuncia il Super Summer Festival: Sol Cresta e The Wonderful 101 Remastered tra i protagonisti

Buone notizie da PlatinumGames. La società ha annunciato oggi un nuovo evento digitale per questa domenica 29 agosto alle 5 in Italia. I fan interessati potranno seguirlo su YouTube in inglese e giapponese: ci saranno una serie di informazioni riguardanti World of Demons, The Wonderful 101: Remastered e Sol Cresta.

I primi due giochi sono già stati rilasciati per Apple Arcade (World of Demons) e per PlayStation 4, Switch e PC (The Wonderful 101: Remastered). Da parte sua, Sol Cresta sarà lanciato quest'anno in PlayStation 4, Switch e PC, anche se non abbiamo ancora una data di uscita.

Inizialmente sviluppato da Nichibutsu, Moon Cresta e Terra Cresta erano giochi arcade a scorrimento verticale in cui il giocatore prendeva il posto di un capitano a bordo di un astronave. Nello stile sparatutto, i giocatori hanno volato attraverso la galassia difendendo l'umanità dalla distruzione. Sembra che il prossimo successore abbia preso vari elementi dai titoli originali.

Non ci resta che attendere quindi domenica da noi alle 5 del mattino per sapere tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: ResetEra