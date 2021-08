PlayStation Plus di settembre: Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tra i giochi PS4 e PS5?

Manca poco più di una settimana a settembre ed i giochi PlayStation Plus non sono ancora stati annunciati. Tuttavia, sul web sono comparsi i primi leak: se ciò non dovesse cambiare in corso d'opera i due giochi papabili potrebbero essere Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Togliamo The Medium dai leak trapelati online perché, come ha ribadito Bloober Team, il gioco per PlayStation 5 non sarà presente all'interno di PlayStation Plus, anche se verrà lanciato sulla console next-gen di Sony proprio a settembre.

Mentre l'immagine trapelata è stata cancellata, alcuni utenti della piattaforma hanno condiviso gli screenshot dove lo store segna il prezzo di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 come "gratuito" con la consueta etichetta gialla dei giochi PS Plus. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony, ma essendo l'ultima settimana del mese l'annuncio non dovrebbe tardare troppo. Vedremo poi se questo leak è corretto o se uno di questi titoli verrà cambiato con un'altra proposta.

Yes, we confirm that: The Medium on PS5 will not be available in PS+ ! https://t.co/92uqAdg171 — Bloober Team (@BlooberTeam) August 23, 2021

Non ci resta quindi che attendere Sony ed il suo annuncio ufficiale.