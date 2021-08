PS5 in una serie di foto ad alta risoluzione che mostra i dettagli del SoC della console

PlayStation 5 è uscita da un po' di tempo ormai essendo arrivata sugli scaffali dei negozi lo scorso novembre. In realtà, acquistarne una da un venditore richiede un enorme colpo di fortuna e un tempismo eccellente in questo periodo, ma alcuni possono dirsi i fortunati possessori di una console.

Ma se vogliamo dare uno sguardo più da vicino ai suoi componenti? Per fortuna ci viene in aiuto il fotografo Fritzchens Fritz, che ha scattato una serie di foto ad alta risoluzione focalizzate sul SoC di PlayStation 5.

Il SoC Oberon di PS5 è dotato di una CPU Zen 2 a otto core che funziona a 3,5 GHz (frequenza variabile) e una GPU RDNA 2 da 10,28 TFLOPS personalizzata, con 36 unità di calcolo in esecuzione a 2,23 GHz, con supporto per raytracing hardware. Essendo nel primo anno della console, ovviamente non abbiamo ancora visto tutto ciò che può fare, ma alcuni giochi come Ratchet & Clank: Rift Apart hanno mostrato un assaggio di come appariranno i giochi futuri sulla console. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste foto.

È incredibile pensare che un componente così piccolo sia così importante per la console, dimostrando che ad oggi la tecnologia diventa sempre più avanzata.

