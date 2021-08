Psychonauts 2 in vista della sua uscita ha un nuovo trailer di lancio

Psychonauts 2 sta per arrivare e per l'occasione durante l'evento Xbox che si sta tenendo alla Gamescom 2021, abbiamo potuto dare uno sguardo al suo trailer di lancio.

Questo nuovo video ci presenta il protagonista Raz e una serie di altri personaggi che Raz si troverà in giro per il mondo. Scoprite una storia fantasiosa dal taglio cinematografico che combina umorismo e intrigo, creata dal leggendario progettista Tim Schafer. Esplorate ambienti unici con l'abilità di Raz che può addentrarsi nelle menti delle persone per sconfiggere i loro demoni interni, sbloccare ricordi nascosti e risolvere il loro bagaglio emotivo.

"Il giovane Razputin Aquato, acrobata esperto e potente sensitivo, ha realizzato il sogno della sua vita: entrare a far parte degli Psiconauti, un'organizzazione internazionale dedita allo spionaggio psichico! Ma le super spie sono nei guai. Il loro capo non è più lo stesso dopo essere stato salvato da un rapimento e, quel che è peggio, c'è una talpa nascosta nel quartier generale" si legge nella descrizione del gioco.

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 da domani 25 agosto. Se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.