Stardew Valley entra ufficialmente negli eSport!

Eric Barone, il creatore di Stardew Valley, ha annunciato ufficialmente la Stardew Valley Cup, il che significa che il famoso simulatore agricolo rilassante è ora diventato un gioco da eSport.

La competizione metterà l'una contro l'altra quattro squadre: Sandy's Candies, Pierree's Cherries, Pam's Yams e Krobus's Crocuses. Le quattro squadre si sfideranno l'una contro l'altra nella Coppa il 4 settembre, dove completeranno una serie di compiti per guadagnare punti per quasi $40.000.

La competizione si svolge in coordinamento con Unsurpassable Z, uno YouTuber noto per la creazione di contenuti nel gioco. In un video su YouTube, Unsurpassable Z ha spiegato di aver stilato un elenco di cento diverse sfide che le squadre devono completare nella Coppa. Ogni sfida completata vale un numero variabile di punti che Unsurpassable Z ha calcolato e assegnato in base alla difficoltà. Ciascuna delle squadre competerà contemporaneamente per accumulare più punti possibile per tutta la durata del torneo.

A ciascuna delle squadre è stato concesso un periodo di due settimane per visualizzare l'elenco delle sfide e preparare le proprie strategie di conseguenza. Oltre all'elenco delle attività già fornito, Unsurpassable Z ha affermato che ci saranno altre cinque sfide aggiunte alla competizione di cui le squadre non saranno a conoscenza in anticipo. Con circa $40.000 in palio, immaginiamo che i concorrenti riesamineranno possibili piani di emergenza per le attività sconosciute nelle prossime settimane.

Con l'immensa popolarità del gioco, forse non sorprende vedere un torneo competitivo ufficiale annunciato per Stardew Valley. Essendo stato precedentemente portato su Switch, dispositivi mobile e console, Stardew Valley farà il suo debutto su Xbox Game Pass entro la fine dell'anno, mentre un gioco da tavolo Stardew Valley è stato lanciato all'inizio di quest'anno.

Fonte: IGN.