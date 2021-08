Unity supporta l'esercito USA e i dipendenti non ne sono per niente felici

Probabilmente conoscerete Unity come un motore di gioco popolare, ma Unity Technologies, la società dietro il tool, non fa solo soldi con aspiranti e affermati sviluppatori di giochi. Lavora, infatti, con varie entità al di fuori del gaming, incluso il governo USA e, soprattutto, il Dipartimento della Difesa. Secondo un lungo report di Vice, alcuni dipendenti non sono coinvolti nell'intero ambito di questo lavoro. Alcuni non sono nemmeno consapevoli che i loro sforzi sono a supporto delle forze armate.

Probabilmente vi sarete imbattuti in Unity, visto che il suo prodotto principale è stato utilizzato per creare di tutto, da Cities: Skylines a Fall Guys a Dream Daddy: A Dad Dating Simulator. La società, fondata nel 2005, è stata quotata alla Borsa di New York lo scorso anno ed è attualmente valutata 33 miliardi di dollari. All'inizio di questo mese, Unity ha acquistato Parsec, la piattaforma di streaming di giochi, per $320 milioni.

Parlando con tre ex e attuali dipendenti di Unity, ai quali è stato concesso l'anonimato, Vice ha appreso che gran parte del lavoro dell'azienda ha a che fare con la programmazione dell'intelligenza artificiale (IA). Gran parte di questo è ufficialmente condotto dal dipartimento "GovTech" di Unity, ma poiché parte del lavoro dell'azienda attraversa i dipartimenti, ciò significa che alcuni dipendenti potrebbero lavorare su una tecnologia che aiuta ulteriori iniziative militari senza nemmeno sapere che lo stanno facendo.

Vice ha rintracciato diversi accordi siglati con il Dipartimento della Difesa, inclusi due contratti a sei cifre per "prototipi di modellazione e simulazione" con l'aeronautica americana. Secondo quanto riferito, in una riunione di Unity all'inizio di quest'anno, la società ha potuto nominare solo un contratto GovTech che non era stipulato con il Dipartimento della Difesa.

"Dovrebbe essere molto chiaro quando le persone stanno entrando nella parte dell'iniziativa militare di Unity", ha detto una delle fonti anonime di Vice, facendo eco a un sentimento apparente di tutta l'azienda.

Il CEO John Riccitiello ha risposto ai dipendenti di Unity e ha promesso un incontro.

Fonte: Kotaku.