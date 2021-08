Videogiochi quasi fotorealistici ma i cavalli rimangono inguardabili? Ecco perché

Un sito Web chiamato The Mane Quest ha pubblicato un elenco chiamato "8 errori comuni nei cavalli che gli sviluppatori dovrebbero smettere di fare". Già, perché mentre i videogiochi puntano sempre più al fotorealismo, sembra che ci siano ancora grossi problemi con la realizzazione dei cavalli.

Probabilmente, la maggior parte dei giocatori conosce poco i cavalli e in molti li vedono come una "specie di automobile". Ebbene, si scopre che anche molti sviluppatori di videogiochi non li conoscono molto bene, perché vari giochi presentano molti errori quando si tratta di rappresentare il nostro amico animale.

Le persone che conoscono i cavalli, però, possono vedere oltre e rendersi conto che ci sono dei problemi. Come le zampe che si piegano (o non si piegano) quando dovrebbero, o le bocche che restano aperte senza motivo, poiché a differenza delle persone i cavalli non possono respirare attraverso di esse e quindi di solito le tengono chiuse.

Potete leggere l'elenco completo su Themanequest.com.

Gli sviluppatori sembrano tutti così intenzionati ad assicurarsi che le persone vengano ricreate perfettamente nei nostri videogiochi preferiti, ma probabilmente la stessa attenzione dovrebbe essere riservata anche ai cavalli, presenti in numerosi titoli.

Che ne pensate?

Fonte: Kotaku.