Xbox Gaming Cloud in arrivo su console. I giochi next-gen di Xbox Series X/S giocabili anche su Xbox One

Microsoft sta portando il suo servizio Xbox Cloud Gaming sulle console Xbox One e Xbox Series X/S alla fine dell'anno. L'integrazione di xCloud consentirà ai possessori di Xbox di fare semplicemente clic su un gioco Xbox Game Pass e riprodurlo in streaming immediatamente, consentendo ai giocatori di provare i giochi prima di impegnarsi nel processo, spesso lungo ore, di download di grandi titoli.

Più di 100 titoli Xbox Game Pass saranno disponibili come parte di questa integrazione xCloud iniziale e i giocatori Xbox potranno provare i giochi mentre aspettano che vengano scaricati completamente. Questa integrazione xCloud consente inoltre ai giocatori Xbox di accedere ai giochi multiplayer non appena gli amici inviano un invito, evitando di dover attendere il completamento dell'installazione. Non solo, ma chi possiede ancora Xbox One sarà in grado di giocare anche ai titoli next-gen, Microsoft Flight Simulator o The Medium ad esempio.

Microsoft aggiornerà la sua dashboard Xbox sulle console Xbox One e Xbox Series S/X per includere un'icona cloud, per mostrare quali giochi possono essere trasmessi in streaming istantaneamente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.

Questa nuova integrazione xCloud sarà disponibile per Xbox Insider questo autunno prima del lancio ufficiale e Microsoft prevede di annunciare presto i dettagli dei test.