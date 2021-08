Xbox Gamescom 2021 commentato in diretta dalle 18:50!

Questa sera Xbox presenterà il suo evento all'interno della Gamescom 2021: cosa dobbiamo aspettarci da questo showcase? Probabilmente novità su giochi già annunciati, visto che Aaron Greenberg ha dichiarato che non ci sarà nessun nuovo reveal.

I fan attendono sì diverse informazioni, soprattutto sui giochi che non sono stati mostrati da Xbox durante l'E3 2021 come Fable e Avowed per citarne giusto un paio. Saranno presenti questa sera? Dobbiamo aspettare ancora qualche ora per saperlo.

Ad ogni modo, dalle 18:50 saremo in diretta: Virginia Paravani, Riccardo Cantù e Gianluca Musso commenteranno l'evento. Per seguirci vi basterà sintonizzarvi sul nostro canale ufficiale di Twitch, oppure potete seguire la nostra diretta in calce a questo articolo, con una pratica box chat per interagire con i nostri colleghi.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Cosa vi aspettate da questo evento? Fatecelo sapere nei commenti.