Activision Blizzard nell'occhio del ciclone: le risorse umane accusate di aver distrutto diversi documenti chiave

Il California Department of Fair Employment & Housing [DFEH] ha aggiornato la sua causa contro Activision Blizzard, accusando il publisher di aver distrutto documenti chiave.

Axios è stato il primo a riferire riguardo la causa aggiornata. Uno dei passaggi chiave afferma che "i documenti e le registrazioni non sono stati conservati come richiesto dalla legge" e che "i documenti relativi a indagini e reclami sono stati distrutti dal personale delle risorse umane e le e-mail vengono cancellate 30 giorni dopo la separazione da un dipendente".

Le risorse umane di Activision Blizzard sono state chiamate in causa da molti dipendenti, i quali affermano che il dipartimento ha fatto poco per affrontare le accuse di abusi e molestie quando si verificavano. Nel report di IGN su Activision Blizzard, le misure di diversità e inclusione sono state descritte come superficiali e insufficienti.

I dipendenti di Activision Blizzard su Twitter hanno risposto rapidamente alle nuove accuse di distruzione di documenti.

California turning up the heat on Activision Blizzard, as @Megan_Nicolett and I report. They filed an amended complaint against AB yesterday, adding temp workers to the people on whose behalf they're suing.



Plus, an 11th cause of action https://t.co/NszBmPbCvP pic.twitter.com/eaMFk75eYj — Stephen Totilo (@stephentotilo) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

HR destroyed the documents related to the lawsuit?which means the fine for doing so was less than the penalty for what it was. Shame on HR. Time to unionize. I will be screaming this from the hilltops now. ? feels so fucking gross working here right now. — Jessica Gonzalez ? #ABetterABK ? (@BlizzJess) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

``It alleges, in part, that "documents related to investigations and complaints were shredded by human resource personnel" in violation of what it asserts is the game company's legal obligation to retain them pending the investigation.``



Yikes. #ABetterABK #EndAbuseInGaming https://t.co/mXJ1HV82BF — Sean ? Respect, Accountability, Transparency (@seanmiddleditch) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Alla richiesta di un commento, un portavoce di Activision Blizzard ha inviato la seguente dichiarazione a IGN.

"Durante il nostro impegno con il DFEH, abbiamo rispettato ogni richiesta adeguata a sostegno della sua revisione, anche se abbiamo implementato riforme per garantire che i nostri luoghi di lavoro siano accoglienti e sicuri per ogni dipendente. Questi cambiamenti continuano oggi e includono:

Diversi cambi di personale di alto livello;

Pratiche di assunzione e reclutamento rinnovate che richiedono diversi colloqui;

Maggiore trasparenza sull'equità retributiva;

Ampliamento e miglioramento delle capacità di formazione e investigazione per le risorse umane e per il personale addetto alla conformità;

Creazione di squadre investigative al di fuori delle business unit per supportare una maggiore indipendenza;

Divisioni ristrutturate per supportare una maggiore responsabilità;

Processi di revisione migliorati per includere la valutazione dei dirigenti da parte dei dipendenti;

Confini chiari sul comportamento sul posto di lavoro con un approccio di tolleranza zero alle molestie e ad altre azioni di emarginazione.

Ci sforziamo di essere un'azienda che riconosce e celebra i diversi talenti e prospettive che portano alla creazione di un intrattenimento eccezionale e attraente a livello globale. Abbiamo fornito al DFEH prove evidenti del fatto che non abbiamo disparità salariali o di promozione tra i sessi. La nostra leadership senior è sempre più diversificata, con un numero crescente di donne in ruoli chiave in tutta l'azienda. Condividiamo l'obiettivo di DFEH di un luogo di lavoro sicuro e inclusivo che premi equamente i dipendenti e ci impegniamo a dare l'esempio che gli altri possano seguire".

In un successivo aggiornamento, un portavoce di Activision Blizzard ha modificato la dichiarazione per negare esplicitamente le accuse di distruzione di documenti. "Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui abbiamo distrutto le informazioni distruggendo i documenti, tali affermazioni non sono vere. Abbiamo adottato le misure appropriate per preservare le informazioni rilevanti per l'indagine del DFEH".

La denuncia modificata fa parte della causa originale presentata per la prima volta a fine luglio. È il culmine di una lunga indagine del DFEH che cita ampie segnalazioni di molestie tra Activision e Blizzard.

Il report ha suscitato proteste diffuse all'interno e all'esterno di Activision Blizzard, incluso uno sciopero dei dipendenti. Il presidente di Blizzard J Allen Brack si è dimesso all'inizio di agosto.

Fonte: IGN.