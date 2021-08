Age of Empires IV in un nuovo trailer gameplay

Microsoft nonostante abbia mostrato nuovo materiale di Age of Empires IV alla conferenza Xbox di ieri, la società di Redmond ha preparato qualcos'altro per i fan del titolo strategico: il gameplay del titolo sopra menzionato è stato rivelato durante l'Opening Night Live.

Gli sviluppatori di Relic Entertainment hanno mostrato al pubblico come costruire nuove strutture, esplorare aree vicine o come impostare unità per vincere in battaglie sanguinose e feroci. Dipende solo dalle nostre capacità e pazienza se saremo in grado di uscire da questo duello.

"Le pagine della storia sono piene di momenti decisivi. Quale sarà il tuo? Costruisci ed espandi la campagna Russa in Rise of Moscow. Controlla la potente e resistente civiltà del Sacro Romano Impero" recita la didascalia del nuovo trailer che potete visionare qui di seguito.

Age of Empires 4 sarà disponibile su PC il 28 ottobre 2021: al day one arriverà anche su Xbox Game Pass.