Assassin's Creed: Odyssey a 8K, con ray-tracing e ReShade è davvero meraviglioso

Come annunciato qualche giorno fa, Assassin's Creed: Odyssey ha ricevuto una patch in grado di sbloccare il frame rate su PlatStation 5 e Xbox Series. C'è chi è andato oltre. Sul canale YouTube Digital Dream infatti, possiamo osservare come la potenza bruta possa fare miracoli, anche con titoli della passata generazione. Armato di Nvidia RTX 3090, e numerose mod atte a migliorare la visione generale, quello che vediamo è assolutamente magnifico, soprattutto per chi può godere di uno schermo a 8K.

Già, perché come se non bastasse, la risoluzione si spinge molto in là, anche se la fluidità ne risente parecchio. In ogni caso, la complessità tecnica è giustificata da mod specifiche, in grado di alzare il dettaglio grafico di Odyssey forse a livelli che persino Ubisoft non sospettava. Attraverso la modifica alla camera di gioco di Otis_Info, è stato possibile portare al massimo il livello di dettaglio di tutto ciò che vediamo su schermo che, in combinazione con "Beyond all Limits Raytracing", altra mod personalizzata di Digital Dreams, funge da catalizzatore al miglioramento degli effetti di occlusione ambientale e illuminazione globale del gioco, simulando il ray-tracing.

Sia chiaro, questa simulazione impallidisce di fronte al vero ray-tracing gestito dall'hardware, ma è impossibile non constatare un certo miglioramento visivo. Fonte: wccftech.com