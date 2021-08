Call of Duty Vanguard in un nuovo video gameplay incentrato sulla storia di Polina Petrova

In questi minuti Treyarch ha mostrato durante la Gamescom Opening Night Live un nuovo video gameplay di Call of Duty Vanguard incentrata sulla campagna giocatore singolo.

Nel video possiamo assistere alla storia di Polina Petrova, la protagonista di questo gioco che dovrà frasi strada eliminando i soldati tedeschi che hanno conquistato Stalingrado. A doppiare Polina Petrova sarà Laura Bailey, conosciuta ai più per aver dato la voce ad Abby di The Last of Us Parte II. Questo gameplay ci mostra i vari modi in cui Polina cercherà di farsi strada.

Avremo la possibilità di scegliere un approccio furtivo, per eliminare i nemici silenziosamente, oppure saremo in grado di utilizzare armi da cecchino per uccisioni a distanza e molto altro. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo trailer.

Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.