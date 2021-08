Chernobylite su PS4 e Xbox One è stato posticipato di qualche settimana

Il publisher All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno annunciato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco di ruolo survival horror fantascientifico Chernobylite sono state rinviate al 28 settembre. In origine, il gioco su console sarebbe dovuto arrivare ​​il ​​7 settembre. La versione PlayStation 4 sarà disponibile sia fisicamente che digitalmente, mentre la versione Xbox One sarà disponibile solo digitalmente.

"Noi di All in! siamo orgogliosi di stabilire standard elevati per tutti i nostri giochi e siamo soddisfatti di ciò che abbiamo pubblicato quest'anno", ha affermato il CEO di All In! Games, Piotr Zygadlo, in un comunicato. "Per inciso, a causa di alcuni problemi imprevisti con la versione console, abbiamo deciso di rinviare un po' il lancio di Chernobylite fino a quando non saranno risolti. Vogliamo assicurarci di consegnare sempre progetti in ottimo stato e rinviare la data di lancio di Chernobylite su console di alcune settimane ci consentirà di farlo. Apprezziamo la pazienza di tutti mentre ci prendiamo il tempo per lavorare al meglio".

Il direttore dello sviluppo di Farm 51, Wojciech Pazdur, ha aggiunto: "Chernobylite è stato un atto d'amore e siamo lieti dell'accoglienza che abbiamo ricevuto finora da giocatori e critici. Siamo assolutamente certi che All in! Games sta facendo tutto ciò che è in suo potere per portare Chernobylite ai nostri fan su console".

Ai fan del gioco non resta quindi che aspettare ancora alcune settimane prima di mettere le mani sulla versione console del titolo.

Fonte: Gamasutra