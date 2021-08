Cult of the Lamb è il nuovo titolo di Devolver Digital che vi consente di creare il vostro culto

Cult of the Lamb è il nuovo titolo di Devolver Digital sviluppato da Massive Monster che è stato presentato durante la Gamescom Opening Night Live. Cult of the Lamb lancia i giocatori nei panni di un agnello posseduto salvato dall'annientamento da parte di un inquietante sconosciuto.

Per ripagarlo da così tanta generosità il vostro scopo sarà quello di creare un fedele culto nel suo nome. Inizierete il tutto in una terra di falsi profeti, avventurandovi in regioni diverse e misteriose per costruire una leale comunità di adoratori e diffondere la Parola per diventare l'unico vero culto esistente.

Dovrete esplorare un vasto mondo generato casualmente, combattendo contro orde di nemici e sconfiggendo leader di culti rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio del vostro culto. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Cult of the Lamb sarà disponibile su PC a partire dal prossimo anno.