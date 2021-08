Death Stranding: Director's Cut mostrato con un lungo trailer gameplay

Come preannunciato, abbiamo ulteriori novità per Death Stranding: Director's Cut, ben più di un porting per PlayStation 5. Oltre alle ovvie migliorie tecniche, questa versione offre un grande mole di nuovi contenuti, alcuni interessanti legati al combat system, altri da valutare. Infatti alcuni elementi, come jetpack e il robot potrebbero rovinare l'esperienza se non equilibrati alla perfezione. Sulle missioni narrative, abbiamo visto troppo poco per trarre delle conclusioni, ma ulteriori novità arriveranno in seguito.