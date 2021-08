Destiny 2, Bungie avverte: il nuovo sistema anti-cheat potrebbe influire sulle prestazioni del gioco

I giocatori di Destiny 2 su PC potrebbero notare un certo impatto sulle prestazioni del gioco a seguito della recente aggiunta di software anti-cheat. La conferma arriva proprio da Bungie.

BattlEye è stato aggiunto a Destiny 2 la scorsa notte come parte dell'aggiornamento 3.3.0 del gioco. Accanto a questo, Bungie ha pubblicato un blog di aggiornamento di sicurezza che descrive in dettaglio il suo arrivo e cosa potrebbe significare in termini di prestazioni. "Le soluzioni anti-cheat richiedono alcune risorse di sistema aggiuntive da tenere d'occhio e potreste notare una riduzione dei frame e delle prestazioni dopo l'attivazione dell'aggiornamento 3.3.0", ha scritto Bungie. "Il nuovo servizio aumenterà anche i tempi di caricamento iniziale del gioco".

Per adesso, Bungie sta semplicemente testando come funziona BattlEye mentre in seguito verrà implementato anche il ban automatico. Tutti questi sistemi anti-cheat verranno attivati prima del ritorno della modalità Prove di Osiride, attività molto competitiva e ricca di cheater.

Oltre a questo Bungie tiene a precisare che BattlEye non è una soluzione che metterà fine a tutti i cheater di Destiny 2. Il team assieme a questo programma continuerà a rafforzare la sicurezza del gioco in altri modi.

Fonte: Eurogamer