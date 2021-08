Far Cry 6 ci immerge nella sua storia tra il dittatore Anton Castillo e la guerriglia che lo sfida

Scopri la storia del Dittatore Antòn Castillo (Giancarlo Esposito) e dei guerriglieri che gli si stanno opponendo. Una rivoluzione non è vinta da quelli che sono senza paura, è vinta da chi viene temuto. Benvenuto in Libertad.

Ecco il nuovo trailer della storia di Far Cry 6:

Far Cry 6 sarà disponibile il 7 Ottobre 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Ubisoft+, Epic Games e Stadia