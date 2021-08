Forza Horizon 5 su Xbox Series X a 4K e 30 fps, 60 fps per la modalità Prestazioni

Il creative director di Forza Horizon 5, Mike Brown, ha svelato alcune caratteristiche tecniche del racing game di Playground Games in arrivo su PC e console Xbox.

Nello specifico, Brown ha parlato di risoluzioni e del frame rate che possiamo aspettarci per il nuovo titolo della serie che, stando all'ultimo video gameplay presentato all'evento di ieri, si preannuncia davvero spettacolare.

Forza Horizon 5 su Xbox Series X girerà in 4K e 30 fps ma, a quanto pare, i giocatori possono aspettarsi anche una modalità Prestazioni che farà girare il titolo a 60 fps.

Ovviamente, in questa modalità, la risoluzione dovrà scendere a compromessi e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito.

Molto probabilmente, ne sapremo di più avvicinandoci al lancio di Forza Horizon 5 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC in programma per il prossimo 9 novembre.

Per chi ne volesse sapere di più sul gioco di Playground Games, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra anteprima di Forza Horizon 5.