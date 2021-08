Goals è il nuovo AAA calcistico, rivale di FIFA e eFootball, che vedremo all'Opening Night Live

Dopo anni di duopolio FIFA e Pro Evolution Soccer, ora divenuto eFootball, si avvicina un terzo incomodo, con molte ambizioni e idee chiare. Parliamo di Goals, nuovo calcistico AAA ideato da Andreas Thorstensson, ex campione del mondo di Counter Strike. Sembra, che le cose non combacino, ma in realtà quell'esperienza è stata fondamentale.

Goals nasce come free to play, interamente incentrato sul multiplayer e con un particolare sistema denominato Play to Earn (gioca per guadagnare). Dopo anni di esperienza anche nel FUT di FIFA e nella scena eSport, Thorstensson si è reso conto di tutti i limiti del sistema, cercando di correggerli in prima persona. Da questo deriva infatti il Play to Earn, capace di ricompensare i giocatori più assidui e soprattutto più impegnati a migliorare le proprie skill.

1/ I am building my dream company - GOALS! A next gen football (soccer) game backed by amazing VCs and angel investors. @goalsgame combines my deep interest in sports, gaming, esports and new technology. pic.twitter.com/ikGrlaeRZb — Andreas Thorstensson (bds.eth) (@andreas) August 18, 2021

Ma ovviamente, tutto passa anche da un'infrastruttura tecnica adeguata, in cui si cercherà di ridurre o addirittura eliminare il lag e i problemi legati al matchmaking, creando l'esperienza online più fluida del mercato. Queste però, sono ancora solo ambizioni: infatti, Thorstensson sta ancora mettendo assieme il team, tra concept artist e programmatori. Ci vorrà molto prima di vederlo in campo.