Halo Infinite ha una data di uscita?

Qualche giorno fa abbiamo appreso che Halo Infinite verrà lanciato senza una campagna co-op. Tuttavia, nonostante il ritardo della cooperativa, non abbiamo ancora idea di quando sarà lanciato il gioco.

"Abbiamo concentrato il team su un'esperienza di qualità per il lancio e abbiamo quindi preso la decisione davvero difficile di rinviare la campagna cooperativa", ha annunciato Joseph Staten di 343 Industries in un video di aggiornamento sullo sviluppo.

La campagna cooperativa doveva essere lanciata all'inizio della seconda stagione di contenuti di Halo Infinite, che dovrebbe essere approssimativamente tre o quattro mesi dopo il lancio.

Ora ALumia riporta che la data di uscita sarà l'8 dicembre 2021, in base a un elenco del Microsoft Store.

Come avrete capito, la data si riferisce alla campagna, probabilmente perché Microsoft tratterà il multiplayer free-to-play di Infinite come un prodotto a sé.

Halo Infinite è attualmente pianificato per il lancio durante il periodo delle vacanze natalizie. Con il 20° anniversario di Xbox che si terrà il 15 novembre 2021, è possibile che possa essere lanciato in questo periodo per celebrare la ricorrenza nel miglior modo possibile.

Fonte: Mspoweruser.