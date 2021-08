Halo Infinite sarà alla Gamescom Opening Night Live di stasera per alcuni insider

Nella giornata di ieri Microsoft ha tenuto il suo evento durante la Gamescom: tra i vari giochi mostrati, il grande assente è stato senza dubbio Halo Infinite. Del gioco non si sa ancora molto e nemmeno la sua data di uscita che sarebbe prevista per la fine dell'anno.

Ovviamente i fan sono rimasti delusi dal fatto di non aver ricevuto nessuna informazione a riguardo: tuttavia, alcuni esperti del settore, indicano che Halo Infinite potrebbe fare la sua comparsa questa sera, proprio durante l'Opening Night Live diretto da Geoff Keighley. Per Jeff Grubb, Microsoft avrebbe suddiviso in due parti la sua partecipazione alla Gamescom, con nuovi dettagli di diversi giochi proprio durante l'Opening Night Live.

Anche un altro insider, Klobrille, è sicuro che Halo Infinite verrà presentato proprio questa sera. Naturalmente i fan del titolo di 343 Industries devono frenare l'entusiasmo, in quanto si tratta per adesso di semplici rumor.

*coughs in tomorrow* — Klobrille (@klobrille) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Gamescom 2021 Xbox Stream is tomorrow and Opening Night Live is on Wednesday. I think both events should have Xbox news. So don't expect everything exclusively in the Xbox Stream. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Noi di Eurogamer seguiremo anche stasera la diretta: Halo Infinite sarà tra i protagonisti? Non ci resta che attendere ancora poche ore per saperlo.

Fonte: Wccftech