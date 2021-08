JETT: The Far Shore ha una data di uscita e un nuovo trailer nelle profondità dello spazio

Superbrothers e Pine Scented Software hanno annunciato che JETT: The Far Shore verrà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store il 5 ottobre 2021.

JETT: The Far Shore tv invita a una spedizione interstellare per dare un futuro a un popolo tormentato dall'oblio in questa avventura d'azione cinematografica. Nei panni della scout Mei sarete i primi a essere schierati su un mitico pianeta oceanico, salirete a bordo del "jett" ed esplorerete una vastità ignota.

"Sfiora le onde, doma le coste incontaminate e fatti strada attraverso i boschi mistici. Prendi le misure di un intricato open-world sistemico e affronta le avversità insieme a un gruppo intimo in questa commovente storia di coraggio, meraviglia e rimpianto" recita la descrizione del gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

