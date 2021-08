Jett: The Far Shore è in fase gold. Data di uscita alla Gamescom Opening Night Live?

Superbrothers ha da poco annunciato su Twitter che il suo titolo di esplorazione spaziale Jett: The Far Shore è ufficialmente entrato in fase gold.

Lo sviluppo è quindi terminato e il gioco sarà sottoposto al processo di certificazione per la distribuzione digitale. Ma per quanto riguarda la data di uscita, ancora non ci sono notizie ufficiali.

Lo sviluppatore non ha detto nulla al riguardo ma conferma ulteriori notizie in arrivo oggi, 25 agosto, nel corso della Gamescom Opening Night Live.

Non sappiamo se durante lo show sarà rivelata la data di lancio, ma potete aggiungere Jett: The Far Shore tra i protagonisti della serata di apertura della Gamescom, insieme a Death Stranding Director's Cut, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e molti altri.

Folks, we're thrilled to announce the following:



JETT: The Far Shore has gone gold! ??



Bravo, JETT Squad 1.0 folks.



Oh, and hey: there's other JETT news a comin' on the @gamescom #OpeningNightLive broadcast of Wednesday, August 25th 2021. pic.twitter.com/7XBYYp7rr4 — JETT (@jettxyz) August 24, 2021

Jett: The Far Shore è in sviluppo per PS4, PS5 e PC (via Epic Games Store). Il gameplay si concentra sull'esplorazione del cosmo, sull'ispezione delle forme di vita e sull'incontro con altri esploratori. Nei panni di Mei, dovrete svelare i segreti dietro le sue visioni e sopravvivere con ogni mezzo necessario.

Fonte: Gamingbolt.