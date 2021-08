LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è imperdibile nel nuovo trailer che rivela la finestra di lancio

Il gioco si sta facendo attendere da ormai parecchio tempo ma la voglia di scoprirlo con mano è tanta e ogni nuovo assaggio davvero imperdibile.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga si pone l'incredibile obiettivo di raggruppare ogni capitolo della serie dedicata agli Skywalker, ovvero quella centrale e principale che recentemente ha visto l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Altri dettagli nel comunicato ufficiale:

Oggi Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno presentato un nuovo gameplay trailer di LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga, nel quale i padawan diventano Jedi grazie alla guida dei loro maestri. Nel gioco in arrivo, i giocatori potranno esplorare la galassia di LEGO Star Wars come mai prima, e vivere un mondo di azione con momenti tratti da tutti e nove i film della saga degli Skywalker, contraddistinti dal tipico umorismo in stile LEGO.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con The LEGO Group, Lucasfilm Games e Warner Bros. Games (publisher del gioco), LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sarà disponibile dalla primavera 2022 per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox Series X, per PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ e PC.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga presenta il roster più ampio di personaggi giocabili di tutta la serie LEGO Star Wars. I giocatori scopriranno nuove tecniche di combattimento, brandiranno spade laser e blaster e dovranno concatenare vari attacchi assieme alle più grandi leggende di ogni era della saga Skywalker. I giocatori potranno scontrarsi contro le forze del male nei panni dei personaggi più amati come Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Finn™, BB-8™ e molti altri eroi.

Sarà anche possibile pilotare i veicoli più elettrizzanti di tutta la galassia. Si potrà viaggiare alla velocità della luce sul Millennium Falcon per seminare le navicelle imperiali, combattere contro i caccia TIE del Primo Ordine sugli Ala-X della Resistenza o partecipare alla corsa degli sgusci su Tatooine. I giocatori potranno viaggiare nell'iperspazio ed esplorare pianeti sbloccabili durante le loro avventure: dalla giungla lunare di Ajan Kloss al vibrante pianeta gremito di città di Coruscant, la galassia di LEGO Star Wars è tutta da scoprire e vivere.

