Little Nightmares II Enhanced Edition è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Bandai Namco ha pubblicato Little Nightmares II Enhanced Edition per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam e GOG. Gli utenti che hanno già acquistato Little Nightmares II per PlayStation 4, Xbox One o PC possono scaricare Little Nightmares II Enhanced Edition come aggiornamento gratuito.

Little Nightmares II Enhanced Edition è un aggiornamento visivo con riflessi ray-tracing, ombre volumetriche migliorate, maggiori dettagli di gioco, tempi di caricamento migliorati e un nuovo mix di effetti sonori 3D coinvolgenti quando si utilizza un sistema audio 5.1/7.1.

Se giocate su console, avrete la possibilità di scegliere due diverse modalità per personalizzare il vostro gameplay. Se scegliete la modalità Beauty, il gioco verrà eseguito a 30 fotogrammi al secondo con risoluzione 4K. La modalità Performance, invece, blocca il gameplay a 60 fotogrammi al secondo con risoluzione dinamica fino a 4K. I giocatori PC saranno in grado di regolare queste opzioni in modo indipendente. Un video sul blog di PlayStation mostra una sessione di gioco di questa nuova versione: eccola di seguito.

Little Nightmares II è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: Gematsu