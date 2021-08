Microsoft Flight Simulator sta per aggiungere il multiplayer competitivo

I giocatori avranno molto da fare da qui alla fine dell'anno nello stupendo Microsoft Flight Simulator dello sviluppatore Asobo, a partire dal restyling di settembre per Germania, Austria e Svizzera. Questo, tuttavia, è solo l'inizio, con lo studio che ha ora confermato due nuovi velivoli, oltre a una modalità multiplayer competitiva in arrivo questo autunno.

Il World Update 6, come già sapevamo, arriverà il 7 settembre e punta a migliorare la resa di Germania, Austria e Svizzera in Flight Simulator. Oltre agli aggiornamenti visivi, introdurrà circa 100 famosi monumenti, quattro nuovi aeroporti - Lubecca, Stoccarda, Klagenfurt e San Gallo - oltre a nuove sfide di atterraggio e altro ancora.

Oltre a questo arriverà un nuovo aereo pilotabile: lo Junkers JU-52. Questo aereo tedesco degli anni '30 arriva come parte di una nuova serie di DLC a pagamento che Asobo chiama Local Legends. Lo Junkers JU-52 arriverà il 7 settembre e costerà $14,99.

Ma non è tutto per i nuovi aerei, e novembre porterà il VoloCity, descritto come un aerotaxi eVTOL (decollo e atterraggio verticale elettrico) destinato ai viaggi urbani. Si dice che questa aggiunta, parte del lavoro di Asobo con le aziende che "plasmano il futuro dell'aviazione", sia il "primo passo" verso l'introduzione degli elicotteri.

Forse la cosa più inaspettata di tutte, tuttavia, è l'imminente arrivo del multiplayer competitivo nel gioco. Questo verrà aggiunto nell'espansione Reno Air Races appena annunciata, che vede Asobo collaborare con la Reno Air Racing Association per portare lo STIHL National Championship Air Races su Flight Simulator.

Fonte: Eurogamer.net.